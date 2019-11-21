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Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

ABD Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre DEAŞ'ın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası ve ABD güçlerinin çekilmesiyle yeniden güçlendiği, Batılı ülkeleri yeniden hedef alabileceğine değinildi.

AA | 21.11.2019 - 08:20..
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Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu bölgeden çektiğini açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgede 30 kilometrelik bir alanı temizlemek için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı.

Trump, daha sonra bir grup Amerikan askerinin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için bölgede kalacaklarını duyurmuştu.

"DEAŞ YENİDEN GÜÇ KAZANIYOR"

AFP'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin DEAŞ tehdidinin yeniden gün yüzüne çıktığına vurgu yapılan raporunda, şu ifadeler yer aldı:

"DEAŞ, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı."

"BATILI ÜLKELER YENİ SALDIRI TEHDİDİ ALTINDA"

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, 'DEAŞ'ın Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısında bulundu.

Raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

"UZUN VADEDE SURİYE'DE NÜFUZ KAZANABİLİRLER"

DIA'ya atıfta bulunulan raporda 'DEAŞ'ın uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı' belirtildi.

Rapora göre DIA, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekât timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.

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