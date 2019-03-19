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Papa çocuk tacizini gizleyen Kardinal ile görüştü

Seks skandalına adı karışan en yüksek rütbeli Hristiyan din adamı olan 68 yaşındaki Barbarin, istifa edecek.

İHA | 19.03.2019 - 10:59..
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Vatikan’ın günlük Papa görüşmeleri listesinde görüşme doğrulanırken, Papa’nın, Kardinal Philip Barbarin’in istifasını kabul edip etmediği konusunda, bir açıklama yapılmadı.

6 AY HAPİS CEZASI ALDI

Fransız Kilisesi'nde seks skandalına adı karışan en yüksek rütbeli Hristiyan din adamı olan 68 yaşındaki Barbarin, 7 Mart'taki mahkeme duruşmasında 6 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında verilen hapis cezasını temyize götüreceğini söyleyen Barbarin, duruşmadan sonra Vatikan’a gidip Papa'ya istifasını sunacağını açıklamıştı.

Papa çocuk tacizini gizleyen Kardinal ile görüştü

10 YIL BOYUNCA İSTİSMAR

Lyon şehir mahkemesi, bu yıl mahkemesi görülecek olan bir rahibin 1980 ila 1990 yılları arasında izci çocuklara cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlemekten suçlu bulmuştu. Kardinal Barbarin, 2002 yılında Lyon piskoposluğuna atanmadan önce Rahip Bernard Preynat’ın, 10 yıl boyunca onlarca çocuğa cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlediğini inkar etti. Avukatına göre Rahip Bernard Preynat, taciz iddialarını kabul etti.

Papa, küresel olarak itibarını sarsan Kilise'nin çocuk istismarına tavrı konusuyla mücadele ederken, bütün dikkatler Fransız Kardinal’in çocuk tacizlerini gizlemesi sebebiyle yargılanması üzerine yoğunlaşmıştı.

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