1 72 yaşında futbolcu performansıyla gençlere taş çıkartıyor Gençliğinden beri futbolla içli dışlı olan ve ilerleyen yaşına rağmen bu hobisinden vazgeçmeyen Naim Çelik, takımının oynadığı son maçta tribünlerden büyük alkış aldı.

2 Eylül Öztürk oğlunun göbek bağını NASA'ya gömdü Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, ABD'de doğan bebeği Alex'in göbek bağını NASA'ya götürdü.

3 ABD'li kadınların sokak kavgası ABD'nin Miami kentinde çok sayıda mayolu ve bikini kadın sokak ortasında birbirine girdi.

4 Aslı Turanlı'dan Ata Demirer'e gönderme Ata Demirer’le geçen ay ayrılan Aslı Turanlı’dan eski aşkına yeni taş geldi.

5 Huawei kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor Huawei, herhangi bir yasaklanma durumunda Android ve Windows'un yerini almaya hazır kendi işletim sistemini kullanacak.

6 Papa çocuk tacizini gizleyen Kardinal ile görüştü Seks skandalına adı karışan en yüksek rütbeli Hristiyan din adamı olan 68 yaşındaki Barbarin, istifa edecek.