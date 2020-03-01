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Papa da koronavirüse yakalandı

Reuters, Papa Francis'in, koronavirüs salgınına yakalandığını duyurdu.

REUTERS | 01.03.2020 - 11:39..
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Papa da koronavirüse yakalandı

Avrupa’da koranavirüs vakasının yaşandığı İtalya'da, ölüm haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 29'a ulaştı.

İtalya'yı çalkalayan koronavirüs salgını Vatikan'ı da vurdu.

Papa da koronavirüse yakalandı

Papa Francis, geçtiğimiz gün rahatsızlığı nedeniyle Katolik din adamlarıyla buluşmasını kaçırmıştı.

Papa da koronavirüse yakalandı

KORONAVİRÜS İDDİALARI

Papa’nın rahatsızlığına dair detay verilmemişti.

Reuters  bugün, 83 yaşındaki dini liderin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Papa da koronavirüse yakalandı

Papa da koronavirüse yakalandı

GEÇTİĞİMİZ GÜN BÜYÜK BİR KALABALIĞA DOKUNMUŞTU

83 yaşındaki Papa, St. Peter Meydanı'nda dün kalabalığı selamlamış ve insanlara dokunmuştu.

Papa da koronavirüse yakalandı

Papa da koronavirüse yakalandı

Papa da koronavirüse yakalandı

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