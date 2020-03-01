Papa da koronavirüse yakalandı

Avrupa’da koranavirüs vakasının yaşandığı İtalya'da, ölüm haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Ülkede ölü sayısı 29'a ulaştı.
İtalya'yı çalkalayan koronavirüs salgını Vatikan'ı da vurdu.
Papa Francis, geçtiğimiz gün rahatsızlığı nedeniyle Katolik din adamlarıyla buluşmasını kaçırmıştı.
KORONAVİRÜS İDDİALARI
Papa’nın rahatsızlığına dair detay verilmemişti.
Reuters bugün, 83 yaşındaki dini liderin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GEÇTİĞİMİZ GÜN BÜYÜK BİR KALABALIĞA DOKUNMUŞTU
83 yaşındaki Papa, St. Peter Meydanı'nda dün kalabalığı selamlamış ve insanlara dokunmuştu.