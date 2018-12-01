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Papa Francesco: Eski kiliseleri gece kulübü yapmayın

Katolik Hristiyanların ruhani lideri, satışa çıkarılan kiliselerin gece kulübü, diskotek ya da restoran gibi işletmelere çevrilmemesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 01:07..
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Roma'da bulunan Vatikan'a bağlı Papalık Gregoriana Üniversitesi'nde 29-30 Kasım tarihlerinde bir uluslararası konferans düzenlendi.

Vatikan'ın Kültür Bakanlığı konumundaki Papalık Kültür Konseyi tarafından düzenlenen konferansta; cemaatsiz kalması, din adamı eksikliği gibi nedenlerle kullanım dışı kalan ve satışa çıkarılan kilise binalarının ne şekilde kullanılabileceği tartışıldı.

"TANRI ARTIK BURADA DEĞİL Mİ?"

Konferansa, boş kalan ve ibadet dışı amaçlarla kullanılmaya başlanan kiliselere atıfla "Tanrı artık burada oturmuyor mu?" adı verildi.

Papa Francesco da konferansta okunan mesajında, kullanım dışı kalan kiliselerin satışıyla ilgili kararları o bölgeden sorumlu piskoposların alması gerektiğini söyledi.

"İNSANLIĞA EN FAYDALI BİÇİMDE KULLANILSIN"

Papa Francesco, "Eski kiliseler, insanlığa en faydalı biçimde ve özellikle de yoksullara hizmet edecek şekilde kullanılsın" dedi.

İtalya'daki Katolik Kilisesi yönetimi İtalyan Piskoposlar Kongresi'ne ait Avvenire gazetesi konferansa 36 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katıldığını yazdı.

Papa Francesco: Eski kiliseleri gece kulübü yapmayın

Hollanda'da 550 yıllık, kütüphaneye çevrilmiş Broerenkerk kilisesi.

STRİPTİZ KULBÜYDÜ, PİZZA RESTORANI OLDU

Katılımcılar arasında yer alan Kanadalı Başpiskopos Paul-Andre Durocher kendi ülkesinden bir örnek vererek, "Ontario'nun kuzeyinde küçük bir kilise striptiz kulübüne çevrilmişti. Piskopos buradan her geçtiğinde bu bina için Tanrı'ya dua ediyordu. Tanrı'ya şükür sonunda bina yandı. Bu en kötü örneklerden biriydi" dedi.

Vatikan'ın Kültür Bakanı konumundaki Papalık Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gainfranco Ravasi de "Bir kilise dini amaçla kullanımdan çıksa da kutsallığını yitirmez. Kilise binasında pizzacı açmak dine hakarettir" diye konuştu.

Konferansla ilgili olarak İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Ravasi, eski kilise binalarının müze ya da belli temalarda toplantı mekanı olarak kullanılmasında ise sakınca olmadığını söyledi.

İtalya'da San Donato kasabasında 1500'lü yıllardan kalma bir kilise pizza restoranına dönüştürülmüştü. Milano'da da San Giuseppe della Pace Kilisesi 2001 yılında disko-kulüp olmuştu. Genova kentinde ise eski bir kilise binası halen banka olarak kullanılıyor.

Ülkede eski kilise binalarının yeni kullanım alanları arasında spor kulüpleri, kafeler, kitapçılar, müzeler ve tiyatrolar da yer alıyor.

Kullanım dışı kalan ve satılan kiliselerle ilgili kesin veriler olmasa da konferansta yapılan bazı açıklamalara göre 2000 yılından bu yana Kanada'daki Katolik kiliselerinin 5'te biri kapandı. Almanya'da da aynı dönemde 500 kadar kilise kullanım dışı kaldı.

Toplam kilise sayısının 100 bine yakın olarak hesaplandığı İtalya'da ise halen 600-700 eski kilise binası başka amaçlarla kullanılıyor.

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