Papa ile aynı konutta kalan rahipte korona çıktı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta ikamet eden bir rahipte, koronavirüs tespit edildi.

RAHİP, KORONAYA YAKALANDI

Vatikan'a yakın kaynaklara göre; Casa Santa Marta binasında yaşayan ve koronavirüse yakalanan rahip, başkent Roma'daki bir hastaneye kaldırıldı.

PAPA'YA YENİ TEST

Bu gelişmenin ardından Papa ve misafirlerine test yapıldı ve tüm sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

Papa'nın, önlem amaçlı olarak yemekleri kantin yerine odasında yediği belirtildi. Papa Francis'e daha önce test yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

KORONAVİRÜS, VATİKAN'A SIÇRADI

Öte yandan, Vatikan'da söz konusu rahibin dışında 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi.