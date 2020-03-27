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Papa, korona dursun diye dua edip heykel öptü

Koronavirüs salgını nedeniyle, ayinleri kameralı sistemlerle yapan Papa Francis, salgının sona ermesi için Hz. İsa heykelini öpmesi, İran'da türbe kapılarının öpüldüğü görüntüleri akıllara getirdi.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 21:44..
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Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Dünya genelinde 500 binden fazla insanın enfekte olduğu salgının önlenmesi için ulusal ve uluslararası çapta birçok önlem alınıyor.

Devletlerin aldığı önlemlerin yanında dini liderler de, salgının sona ermesi için dualar ediyor.

Papa Francis İsa heykelinin ayağını öptü VİDEO

PAPA FRANCİS YENİ BİR GÖRÜNTÜYLE GÜNDEM OLDU

Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis de o liderlerden biri. Francis'in daha önce burnunu sildiği görüntüler çok konuşulmuş, aynı konutta kaldığı kardinallerden birinde virüs tespit edilmesi de kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti.

Papa bu kez daha farklı bir görüntüyle gündem oldu.

DUA EDİP HZ. İSA HEYKELİNİ ÖPTÜ

Papa Francis, koronavirüs salgınının sona ermesi için dua etti. O anların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde Papa'nın duasından sonra, Hz. İsa heykelinin bacaklarını öpmesi dikkat çekti.

Görüntüler akıllara İran'da türbe kapılarının öpüldüğü görüntüleri getirdi.

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