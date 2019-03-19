Papa tacizci kardinalin istifasını reddetti

Vakitan'da patlak veren cinsel taciz skandalı günden güne büyüyor. Fransız Kardinal Philippe Barbain'in taciz iddialarının gerçeğe çıkması üzerine Fransız din adamı istifa etmek istedi. Ancak Papa, istifayı reddetti

İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

Papa Francis, Lyon'da başpiskoposluk görevine devam eden ve kendi piskoposluk bölgesinde bir rahibin çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddialarına sessiz kalmakla suçlanan Kardinal Barbarin'in istifasını 'masumiyet karinesi'ni gerekçe göstererek kabul etmedi.

Kardinal Barbarin, Lyon Katolik Kilisesi tarafından yapılan açıklamada "Pazartesi sabahı görevimden çekilme talebimi 'Kutsal Baba'ya sundum. Masumiyet karinesine başvurarak istifamı kabul etmek istemedi." ifadelerini kullandı.

TACİZİ GİZLEDİ

Lyon şehir mahkemesi, bu yıl mahkemesi görülecek olan bir rahibin 1980 ila 1990 yılları arasında izci çocuklara cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlemekten suçlu bulmuştu. Kardinal Barbarin, 2002 yılında Lyon piskoposluğuna atanmadan önce Rahip Bernard Preynat’ın, 10 yıl boyunca onlarca çocuğa cinsel taciz uyguladığı iddialarını gizlediğini inkar etti. Avukatına göre Rahip Bernard Preynat, taciz iddialarını kabul etti.

Papa, küresel olarak itibarını sarsan Kilise'nin çocuk istismarına tavrı konusuyla mücadele ederken, bütün dikkatler Fransız Kardinal’in çocuk tacizlerini gizlemesi sebebiyle yargılanması üzerine yoğunlaşmıştı.

PEDOFİLİ SKANDALLARI

Temyiz kararını beklerken başpiskoposluk görevine devam edecek Kardinal Barbarin, bununla birlikte, "bir süreliğine inzivaya çekileceğini" duyurdu.

Barbarin, başpiskoposluk görevini Papa'nın önerisiyle Rahip Yves Boumgarten'e devrettiğini açıkladı. Kardinal, Lyon Kilisesi'nin son üç yıldır piskoposluk için yapılan pedofili suçlamalarından dolayı çok fazla 'acı çektiğini' belirtti.