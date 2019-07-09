Papa'dan mültecileri koruyun çağrısı

Suriye'de çıkan iç savaşın ardından, dünya üzerinde birçok ülkeye mülteci gitti.

Bu mülteciler kimi ülkeler tarafından geri gönderildi, kimi ülkeler ise yardım kucağını açtı.

Sadece Suriye'den değil, Afrika'dan da dünyaya mülteci akını var.

"MÜLTECİLERE KUCAK AÇIN"

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, mültecilere karşı olumsuz tavır sergileyen ülkelere çağrıda bulundu.

Kamu düzeninin bozulmasından korkulmaması gerektiğini söyleyen Papa, mültecilere sıcak davranılmasını istedi.

VATİKAN'DA 12 MÜLTECİ VAR

Papa, mültecilere karşı bu sıcak açıklamaları yapsa da Vatikan'daki mülteci rakamları, bu konudaki çelişkiyi ortaya koyuyor.

Öyle ki; Vatikan'da sadece 12 Suriyeli mülteci var.