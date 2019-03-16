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Papa'dan taziye mesajı

Vatikan'ın yayınladığı taziye mesajında, 'terör' ifadesinin yerine 'anlamsız şiddet içerikli davranışlar' ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 13:10..
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Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan hain saldırının ardından Vatikan, Papa'nın tüm Müslüman alemi için hazırladığı taziye mesajını yayınladı.

Papa'dan taziye mesajı

TERÖR İFADESİNİN YERİNE 'ANLAMSIZ ŞİDDET İÇERİKLİ DAVRANIŞ' İFADESİ YER ALDI

Vatikan'ın yayınladığı resmi mesajda, 'terör' ifadelerine yer verilmedi. Mesajda; "Papa Francis Christchurch’deki iki camiye yönelik 'anlamsız şiddet içerikli davranışlar' nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyor ve bu saldırıların ardından bütün Yeni Zelandalılarla, özellikle de Müslüman topluluğuyla, gönülden dayanışma içerisinde oldığunun bilinmesini istiyor." ifadeleri yer aldı.

Papa'dan taziye mesajı

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