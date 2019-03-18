Papağana işkence uygulayan Murat Özdemir özür diledi

Masterchef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak sosyal medyada infial uyandıran Murat Özdemir'den 3 ay sonra yaptığı yanlışın farkına vardı. Akıl hastanesinde tedavi gören Özdemir, video çekerek herkesten özür diledi.

Öte yandan Murat Özdemir'in kilo almış ve sakallı hali de dikkatlerden kaçmadı. Özdemir'in videosuna "Giden canın kırılan kalbin özrü olmaz çünkü eskisi gibi olmaz" gibi yorumlar yapıldı.

PAPAĞAN ÖLDÜ

Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.