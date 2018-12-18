Papağana işkence yapan Murat Özdemir adliyeye sevk edildi

TV8 kanalında yayınlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir'in, papağana işkence görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Görüntülerin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİNE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülen Özdemir, yeniden Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

PAPAĞAN KORUMAYA ALINDI

İşkence edilen papağanın ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği önünde toplanan hayvanseverler, Özdemir'e tepki gösterdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın, güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık."