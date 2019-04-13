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Rusya'da papazın eşi güzellik yarışmasına katıldı

Karısı güzellik yarışmasına katılınca papaz, Rusya’da hedef haline geldi.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 12:47..
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Magnitogorsk şehrinde bir kilise papazı olan Sergiya Zotov’un eşi Oksana Zotov, şehirde düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı.

Birçok Rus, kilise papazını karısının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdiği için papazın, cezalandırılmasını istedi.

PAPAZIN KARISI FİNALDE, ORTALIK KARIŞTI

Mart ayında internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra 31 Mart’ta yarışmada boy gösteren Oksana Zotov, elemeleri geçerek finale yükseldi. Fakat Zotov’un, yarışma fotoğrafları haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden yayılınca Rusya’da yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Papaz Sergiya Zotov’un, karısının yarışmaya katılım sağladığının anlaşılması üzerine şehirde yaşayanlar, karısının yarışmaya katılmasına izin veren papaz Zotov’u, sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Zotov Ailesi'ne karşı başlatılan eleştiriler, tüm Rusya’da ana konu haline geldi. Haber siteleri, papaz eşlerinin özel yaşamlarına dikkat etmesi veya özgür olması konusunda anketler yaptı.

Rusya'da papazın eşi güzellik yarışmasına katıldı

"ISRAR ETTİLER KATILDI, DEDİKODULAR VAR, TATİLDE TÜRKİYE'DEYİZ"

Yaşanan tartışmalar üzerine bir Rus gazetesine açıklama yapan Papaz Sergiya Zotov, karısına sahip çıkarak, “Eşim yarışmaya internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra davet gelince yarışmaya katılmaktan vazgeçti. Fakat organizatörler yarışmaya katılım konusunda ısrarcı oldu. Ben Oksana ile 15 yıl önce tanıştım. 2 çocuğumuz var ve ayrılmayı hiç düşünmedik. Olumsuz eleştiriler yapanlar uygar anneleri hayal edemeyenlerdir. Eşim hakkında tatile gittiği söyleniyor. Eşim hiçbir yere gitmedi. Eşim ile birlikte ya Rusya içinde ya Türkiye’de veya Mısır’da tatil yaparak dinlenmek istiyoruz.” dedi.

Rusya'da papazın eşi güzellik yarışmasına katıldı

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