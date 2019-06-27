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Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı: 5 bin kişiye tahliye

Batı Yeni Britanya eyaletindeki Ulawun yanardağının harekete geçmesi nedeniyle, bölgede yaşayan 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

AA | 27.06.2019 - 07:56..
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Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre PNG’nin Batı Yeni Britanya eyaletindeki Bismarck Takımadaları gurubunda yer alan Ulawun yanardağı dün sabah saatlerinden itibaren lav püskürtmeye başladı.

Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı: 5 bin kişiye tahliye

SİYAH DUMAN TABAKASI GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Gökyüzünü kaplayan siyah duman tabakasının kilometrelerce alana yayıldığı ve kalın kül yağmuru altında olduğu belitilen bölgeden 5 binden fazla kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği açıklandı.

Lav akışı nedeniyle bazı otoyolların kapatıldığı adada, can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Papua Yeni Gine’de yanardağ patladı: 5 bin kişiye tahliye

ÜLKEDEKİ 6 YÜKSEK RİSKLİ VOLKANDAN BİRİ

Takımadalardaki en tehlikeli yanardağlar arasında olduğu belirtilen Ulawun volkanının harekete geçmesi sonrasında PNG ulusal havayolu şirketi Air Niugini, adadaki Hoskins Havaalanı'na tüm uçuşlarını süresiz olarak durdurduğu açıkladı.

PNG Jeoloji Araştırma Merkezi’nin verilerine göre, Ulawun, PNG’deki tüm volkanların en yüksek, en dik olanı ve ülkedeki altı "yüksek riskli'’ volkandan biri kabul ediliyor.

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