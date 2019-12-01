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Para bozdurmak için karşıya geçen çocuğa araba çarptı

İstanbul'da kuaförden para bozdurmak için dışarı çıkan 10 yaşındaki Ahmet C.'ye araba çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 01.12.2019 - 09:26..
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Esenler Atışalanı Caddesi'nde cuma günü akşam 21.00 sıralarında 10 yaşındaki Ahmet C. talihsiz bir o kadar da üzücü bir kaza geçirdi.

Para bozdurmak için karşıya geçen çocuğa araba çarptı

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN ARABA ÇARPTI

Ağabeyinin çalıştığı kuaför dükkanından para bozdurmak için çıkan Ahmet C.  yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada bir otomobil aniden koşarak yola çıkan çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koşarak, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu en yakın hastaneye kaldırırken, polis ise olay yerinde çalışma yaptı.

Para bozdurmak için karşıya geçen çocuğa araba çarptı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerinde çocuğun ayakkabıları kaldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Para bozdurmak için karşıya geçen çocuğa araba çarptı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çocuğa çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çocuğa aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, caddede çift şeritli trafiğin aktığı ve bu sırada çocuğun yolun karşısına geçmek için yola çıktığı ve sonrasında aracın çarptığı görülüyor.

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