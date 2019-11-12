Önce hırsızlık sonra sahte plakalı araçla kaza

İzmir’in Bornova ilçesi Mustafa Kemal Caddesi’nde, yüzleri maskeli 1’i kadın 3 kişi, ATM’leri tamir edip malzeme çantasıyla birlikte 35 KB 7135 plakalı otomobiline binen Ömür Uslucan’ı (41) Işıkkent’ten itibaren araçla takip etti.

ATM GÖREVLİSİNİN MALZEME ÇANTASINI PARA ÇANTASI SANDILAR

Bankaların ATM makinelerini tamir eden Uslucan, bir müddet sonrada lokantada eşiyle yemek yemek için aracını park etti. O esnada ATM görevlisinin otomobiline yaklaşan 3 kişi, araçtaki malzeme çantasını para çantası sandı. Yüzleri maskeli 3 kişi, Ömür Uslucan’a ait aracın camını kırarak çantayı çaldı.

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SAHTE PLAKALI ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Şahıslar, çantayı çaldıktan sonra sahte plakalı araçla hızla kaçmaya çalışırken yolun az ilerisinde kaza yaptı. Burada 35 ADJ 04 plakalı araç ile çarpışan sahte plakalı aracın içerisinden 3 kişi, daha sonra araçtan inerek hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari araçtaki yaralı sürücüyü ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.