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Para için 11 bin hastayı ameliyat etti

İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun 11 bin hastası geri çağrılacak.

AA | 05.02.2020 - 10:06..
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İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ya da yanlış ameliyat etmek suçundan üç yıl önce 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ian Paterson adlı meme cerrahıyla ilgili bağımsız soruşturma tamamlandı.

Paterson'un cerrahlık yaptığı 14 yıl içinde ölen 23 hastasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor.

11 BİN HASTANIN YENİDEN MUAYENE EDİLMESİ GÜNDEMDE

2018'de başlatılan soruşturma sonunda yayımlanan raporda, Paterson'un 11 bin hastasının yeniden muayene edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Paterson'un birlikte çalıştığı başka bir doktor mahkemeye sevk edilirken, beş diğer meslektaşı hakkında da soruşturma başlatılması istendi.

RAPORDA AÇIKLANDI

Raporda, "her seviyedeki kaçınma ve inkar kültürünün" Paterson'un bu kadar süre boyunca yanlış ve gereksiz ameliyatlar yapmasına izin verdiği vurgulandı.

Para için 11 bin hastayı ameliyat etti

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