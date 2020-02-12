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Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adam darbedildi

Cinsel birliktelik için evine gittiği kadınla basılan adam, “Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın” diyen 2 şüpheli ve anlaştığı kadın tarafından gasbedildi.

İHA | 12.02.2020 - 17:08..
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Antalya'nın Kepez ilçesinde H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T.'nin evine gitti.

H.T.’nin arkasından ise 2 erkek şahıs daha eve girdi.

"SENDE HİÇ AR NAMUS YOK MU"

H.T.’yi yatak odasına iten 2 şüpheli, "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek, ağzına çorap sokmaya çalıştı.

Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adam darbedildi

DARBEDİP PARASINI ÇALDILAR

Ardından şüphelilerden birisi "Git arabadan silahı da getir" deyip, H.T.’nin ellerine bıçağın sapıyla vurmaya başladı.

İkilinin arasında çıkan arbede sırasında E.T., H.T.’nin cebinden önce cüzdanını ardından içerisindeki 480 TL parayı aldı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, H.T. gasbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adam darbedildi

Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adam darbedildi

GASP SONRASI UYUŞTURUCU ALDILAR

İhbarın ardından harekete geçerek güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.T., A.A ve B.D.’yi olaydan 4 saat sonra yakaladı.

Yakalanan şüpheli E.T. isimli kadının üzerinde, H.T.’ye ait olduğu değerlendirilen 395 TL para ile şüpheli A.A. isimli şahsın üzerinden olayda kullanılan bıçak ele geçirildiği ve şüphelilerin olaydan sonra müştekiye ait paranın bir kısmı ile uyuşturucu madde alıp kullandıkları öğrenildi.

"NE YAPTIK Kİ"

Şüpheli E.T., A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna "Ne yaptık ki? Bize uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda.” yanıtını verdi.

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