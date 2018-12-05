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Para ve maliye politikalarında sıkı duruşunu sürdürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Para ve maliye politikalarında sıkı duruşa devam edilecek." şeklinde bir açıklama yaptı.

İHA | 05.12.2018 - 15:21..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin ikinci toplantısında, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceğinin vurgulandığını bildirdi.

Para ve maliye politikalarında sıkı duruşunu sürdürecek

AÇIKLAMA YAPILDI

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantıda; küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların ülkemiz finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi, yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Yeni Ekonomi Programı’nda ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi, bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları, politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması, ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir. Özellikle, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır." denildi.

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