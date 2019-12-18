Para vermeyen babasının aracını taşladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 57 yaşındaki Resul Memiş, otomobilini cadde üzerine park etti.
KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI
Bu sırada yanına gelen 31 yaşındaki oğlu Bahattin Memiş, kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin Memiş, yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin Memiş'i gözaltına aldı.
"OĞLUM BANA ÇOK ÇEKTİRİYOR"
Oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen Resul Memiş, ''Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyim.” dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.