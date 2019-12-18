Para vermeyen babasının aracını taşladı

1 Yüzüklerin Efendisi için aşırı kıl şartı Dünyada yankı uyandıran filmin, dizi çekimlerine kısa bir süre sonra başlanacak. Dizinin kast ajansı, aşırı kıllı ve kırışıklığı olan oyuncular arandığını duyurdu.

2 Tesla'nın, duran polis arabasına neden çarptığı belli oldu Otomatik pilota alınan Tesla'nın, park halindeki polis arabasına neden çarptığı açıklandı.

3 Kaz Dağları'nda Las Tesis dansı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan Las Tesis dansı, bu defa Kaz Dağları'ndaydı.

4 Japon gazeteci tecavüz davasında haklı bulundu Japonya'da büyük yankı uyandıran gazeteci Shiori Ito'nun ünlü sunucu Yamaguchi'ye karşı açtığı davada, karar verildi. Tecavüze uğrayan gazeteciye, 180 bin TL tazminat ödenecek.

5 Otomobil üretimi Ocak-Kasım döneminde yüzde 7 azaldı Otomotiv Sanayi Derneği, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretimde yüzde 7 ve otomobil üretiminde ise yüzde 6 oranında azalma olduğunu açıkladı.

6 Bülent Serttaş'ın yeni tarzı Bülent Serttaş, alışılmışın dışında bambaşka bir tarzla ortaya çıktı.