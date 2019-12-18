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Para vermeyen babasının aracını taşladı

Bursa'da bir kişi, kendisine para vermeyen babasının otomobiline, kaldırım taşıyla saldırdı. Araçta büyük hasar oluşurken baba, oğlundan şikayetçi oldu.

DHA | 18.12.2019 - 12:57..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 57 yaşındaki Resul Memiş, otomobilini cadde üzerine park etti.

KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI

Bu sırada yanına gelen 31 yaşındaki oğlu Bahattin Memiş, kendisinden para istedi. Babasından olumsuz yanıt alan Bahattin Memiş, yerden aldığı kaldırım taşıyla, otomobiline saldırdı.

Para vermeyen babasının aracını taşladı

GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, Bahattin Memiş'i gözaltına aldı.

Para vermeyen babasının aracını taşladı

"OĞLUM BANA ÇOK ÇEKTİRİYOR"

Oğlu Bahattin Memiş'ten şikayetçi olduğunu söyleyen Resul Memiş, ''Oğlum bana çok çektiriyor. Para vermediğim için aracıma saldırdı. Şikayetçiyim.” dedi.

Para vermeyen babasının aracını taşladı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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