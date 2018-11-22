Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

1 Zor koşullarda çalışan öğretmenler okulu baştan yarattı Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyündeki bir ilkokulda görev yapan biri müdür 3 kadın öğretmen, her olumsuzluğa rağmen görevlerini yapıyorlar. Öğretmenler, okulu baştan sona yenilediler.

2 Konutta fiyatlar düştü, satışlar arttı Türkiye genelinde yapılan kampanyalar sayesinde konut fiyatları düştü ve buna paralel olarak satışlar da artış gösterdi.

3 Başkan Erdoğan 40 ilin adaylarını açıklayacak Başkan Tayyip Erdoğan, belediye başkan adaylarını 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacak.

4 Abdullah Avcı: Şartlar oluşursa Başakşehir'den ayrılırım Şampiyon olmak istediklerini ifade eden Abdullah Avcı, sezon sonu Başakşehir'den ayrılabileceğinin de sinyallerini verdi.

5 Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı FETÖ'nün kanalında yıllarca program yapan Murat Yeni, örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

6 Atatürk Havalimanı’nda hayret edici veren kaçakçılık İstanbul Atatürk Havalimanı’nda küçük poşetlere gizlenmiş 2 bin 540 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Türkiye’de ilk kez bu yolla kaçakçılık olayı yapılmak istendi.