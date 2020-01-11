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Para vermeyen turist Taksim'de taksiciye saldırdı

Kurtuluş'tan Taksim'e giden Rumen turist taksiciye 15 lirayı vermedi. Taksici parasını isteyince sinirlendi.

İHA | 11.01.2020 - 09:34..
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Para vermeyen turist Taksim'de taksiciye saldırdı

Geçtiğimiz Salı akşam saatlerinde Kurtuluş’tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim’e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

ŞEMSİYEYLE SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

Taksici ile kadın turistin şemsiye ve tekmeli kavgası VİDEO

"POLİSLER SAĞ OLSUN YARDIM ETTİ"

Olay hakkında konuşan taksici, “15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polisler sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluştan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış” dedi.

Para vermeyen turist Taksim'de taksiciye saldırdı

Para vermeyen turist Taksim'de taksiciye saldırdı

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