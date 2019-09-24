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Para yüzünden arkadaşını bıçaklayıp, kaçtı

Antalya'da, aralarında alacak anlaşmazlığı çıkan iki arkadaştan biri öldü.

DHA | 24.09.2019 - 16:24..
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, alacak anlaşmazlığından aralarında husumet bulunan Suriye vatandaşı Muhammet Musa Hüseyin (18) ile Hasan Hasan (18) tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran Hasan Hasan, Muhammet Musa Hüseyin'i göğüs bölgesinden bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kan içinde yere yığılan Muhammet Musa Hüseyin, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Aşırı kan kaybettiği belirtilen Muhammet Musa Hüseyin, hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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