1 Para yüzünden arkadaşını bıçaklayıp, kaçtı Antalya'da aralarında alacak anlaşmazlığı çıkan iki arkadaştan biri öldü.

2 Kanser tedavisi gören Buğlem'in ailesi maddi zorluk yaşıyor Gaziantep'te yaşama şansı yüzde 15 olarak belirlenen Buğlem için yoğun çaba harcayan ailesi, "Maddi imkansızlıklar bizi kahrediyor." dedi.

3 Mersin'de tapu sahibi 50 yıllık yolu kapattı Vatandaşların 50 yıldır kullandığı yolu kapatan tapu sahibi, "Bu en doğal hakkım" dedi.

4 Ahmet Oktar Babuna: Adnan Bey masondur Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, "Adnan Bey, 33. derece masondur. Loca kurma yetkisi var" dedi.

5 Sindirimi artıran 6 çay Bazı bitkisel çaylar; mide bulantısı, kabızlık, hazımsızlık ve daha birçok konuda bizlere yardımcı olabiliyor. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, sindirimi artıran 6 çayı paylaştı.

6 Serçin'e flamingo akını Aydın'ın Söke ilçesinin doğa cenneti Serçin Mahallesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte harika bir görünüme kavuştu.