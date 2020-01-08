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Tekirdağ'da öğrencilere ücretsiz yemek veren esnaf

Esnafın, lokantasında ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek vermesi takdir topluyor.

AA | 08.01.2020 - 13:17..
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Tekirdağ Eskicami Ortacami Mahallesi'ndeki lokantasında kokoreç, sucuk ekmek, tavuk ve köfte satışı yapan Efkan Kılıç, iş yerinin tabelasına "Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Çarşı ve Değirmenaltı şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir." yazdırdı.

Bu davranışıyla vatandaşların ve esnafın takdirini toplayan Kılıç, yaptığı açıklamada, yıllardır şehit ailelerine ücretsiz yemek verdiğini söyledi.

Tekirdağ'da öğrencilere ücretsiz yemek veren esnaf

"ÜLKEMİZDE KİMSE AÇLIKTAN ÖLMEZ"

Öğrenciler için de ücretsiz yemek ikramı yapmaya başladığını belirten Kılıç, özellikle kış günlerinde ihtiyaç sahibi herkese kapılarını açtığını ifade ederek, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Ülkemizde kimse açlıktan ölmez. Ben zaten 10 yıldır dükkanımda şehit ailelerine ücretsiz yemek veriyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ve Değirmenaltı'ndaki şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman." dedi.

Tekirdağ'da öğrencilere ücretsiz yemek veren esnaf

GÖREN MEMNUN KALIYOR

Vatandaşlardan Gülsüm Akan da Kılıç'ın bu davranışını çok güzel bulduğunu belirterek, "Çok güzel düşünülmüş. Maddi durumu kötü olan öğrenciler oluyor. Bunu ben de yaşadım. Bu, utanılacak bir durum değil. Diğer esnafların da bu durumu örnek olması lazım." diye konuştu.

Tekirdağ'da öğrencilere ücretsiz yemek veren esnaf

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