taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6053
Euro
6.2222
Altın
1444.41
Borsa
101900.25
Gram Altın
259.794

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Yapımı devam eden bir inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi eylem için 50 metrelik vincin üzerine çıktı.

DHA | 01.08.2019 - 22:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

1 SAAT HALATTA ASILI KALDI

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.
Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Aşağı inmesinin ardından polislere bir süre direnen A.K., kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Geçen aylarda da aynı inşaat firmasından paralarını alamadığını iddia eden işçiler vince çıkarak, 2 kez intihar girişimi eyleminde bulunmuştu.


Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar belli oldu

106
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

474
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

184
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

179
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

513
FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

149
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir