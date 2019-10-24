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Parasını dolara yatıran yeni vergilerden memnun değil

Geçtiğimiz yaz 7,20'yi gören dolar, o tarihten bu yana artar düşüncesiyle yatırım yaptıranlara kaybettiriyor. Dövizden alınan vergiler de cabası.

AA & Ensonhaber | 24.10.2019 - 13:36..
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AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı'na sundukları vergi düzenlemesi kanun teklifinin ayrıntılarını basınla paylaştı.

Teklifte dövizden alınan vergiyle ilgili oranlar da dikkat çekici. Buna göre döviz alış-satışta uygulanan binde birlik kambiyo vergisi binde 2 oluyor, faizden alınan stopaj vergisi de artabilir.

KAMBİYO DA STOPAJ DA ARTIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş teklifin detaylarını şöyle açıkladı; "Kambiyo muamelelerinde vergi oranı binde 1'di. Bunun binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz ve döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini kanun teklifinde öngörmüş bulunmaktayız. "

Bu durumda doların 7,20 liraya çıktığı zamanda; dolar 10 lira olur umuduyla 1000 dolar alınan bir kişinin parası değer kaybetti. Bununla birlikte bu para faize yatırıldığında yüzde 15 stopaj vergisi alınıyor. Yeni teklifle birlikte yüzde 15'in yüzde 20'ye kadar çıkarılması için de Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.

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