Paraşütte rekor denemesi yapılacak

1 İstanbul'da sokak ortasında gasp dehşeti kamerada İstanbul Sultangazi’de yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişi, arkadan yaklaşan 3 kişi tarafından gasp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan gasp olayı ile ilgili 1’i çocuk 3 kişi yakalandı.

2 Gözetimsiz sınav uygulaması yaygınlaşıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylediği gözetimsiz sınav uygulaması, Ağrı'nın Patnos ilçesinde de hayata geçirildi.

3 Gözetimsiz sınav uygulaması yaygınlaşıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylediği gözetimsiz sınav uygulaması, Ağrı'nın Patnos ilçesinde de hayata geçirildi.

4 Samsun’da konut satışları arttı Ekim ayı İtibariyle Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 ve bir önceki aya göre yüzde 25,3 oranında artarak 2 bin 852 adet oldu.

5 5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu Samsun’un Bafra ilçesinde “Bafra’da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor” etkinliği kapsamında 5 bin öğrenci aynı anda kitap okuma etkinliği düzenlediler.

6 Kılıçdaroğlu'ndan AİHM kararına uyma çağrısı AİHM'nin dün Demirtaş için serbest bırakılsın çağrısı, hükümetten tepkiyle karşılandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise karara uyulup Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor.