Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

Başkan Erdoğan: Ben değil biz partisiyiz

Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, ilk sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Kocaman, maçın çok sert geçeceğini ifade etti.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyuna hitap eden Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz, cinayetin emrini verdiği öne sürülen Veliaht Prens oğlu Muhammed bin Selman’a arka çıktı.

Ülkesine dönmek üzere yola çıkan 300 bin Suriyeliden bazıları davul zurna eşliğinde ülkesine dönme sevincini yaşadı.

Avrupa'da yaklaşan Noel ve Noel pazarlarının kurulması terör paniğini de beraberinde getirdi. İngiltere ve Almanya'da kamyon saldırılarına karşı bariyerler kuruldu, silahlı polisler devriyeye başladı.

Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, eşi ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan eşinin amcası Murat Başoğlu'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.