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Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

Kayalıklardan atlayan 50 yaşındaki turist paraşütü açılmayınca 90 metreden yere çakıldı.

DHA | 20.11.2018 - 12:28..
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Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı.

Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

2013'TE AYNI YERDE BENZER OLAY

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

Paraşütü açılmayan turist 90 metreden yere çakıldı ViDEO

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