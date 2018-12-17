taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3749
Euro
6.1041
Altın
1245.73
Borsa
89961.91
Gram Altın
214.985

Parayı görünce intihardan vazgeçti

Eskişehir'de 2 bin lira borcu var diye 6'ncı kattan atlamaya kalkışan simitçi, olay yerine polislerin parayla gelmesi üzerine binadan kendi arzusuyla indi.

DHA | 17.12.2018 - 19:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ramazan G., elinde simitlerin bulunduğu bir tepsiyle 6 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredekiler durumu polise bildirdi.

"İKİ BİN LİRA GETİRMEZLERSE KENDİMİ ATACAĞIM"

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan G. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Vali gelsin, kaymakam gelsin. İki bin lira borcum var. Kirayı ödemedim. İki bin lira getirmezlerse kendimi atacağım" dedi. Bunun üzerine Asayiş Şubesi'nden polisler, yakındaki bankaya gidip, 5'er TL'lik bir miktar banknot alarak olay yerine geldi, parayı Ramazan G.'ye gösterdi.

Parayı görünce intihardan vazgeçti VİDEO

PARAYI ALAMAYINCA TAŞKINLIK ÇIKARDI

Parayı gören Ramazan G. intihar girişiminden vazgeçerek, çatıdan indi. Ancak para kendisine verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran Ramazan G., kelepçelenerek polis aracına bindirilip, emniyete götürüldü.

Simit satarak geçimini sağlayan Ramazan G.'nin dün de Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıktığı, polisler tarafından ikna edilerek indiği öğrenildi.

Parayı görünce intihardan vazgeçti

BİR GÜN ÖNCE DE ÇATIYA ÇIKTI


Simit satarak geçimini sağlayan Ramazan G.'nin dün de Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıktığı, polisler tarafından ikna edilerek indiği öğrenildi.

Parayı görünce intihardan vazgeçti

Parayı görünce intihardan vazgeçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

61
Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

193
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

200
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

221
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

218
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

67
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir