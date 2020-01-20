Parçaladığı cesedi valize koyan sanığa 18 yıl hapis

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Afganistan uyruklu 27 yaşındaki Malik Gülen'e ait ceset, bir evin bahçesinde 2 valiz içerisinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

KATİL TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri katil zanlısının Afganistan uyruklu Beitollah Tatlıdil olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Tatlıdil, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle, kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturması tamamlanan Beitollah Tatlıdil hakkında Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.





''500 DOLAR ÜZERİNDEN 300 DOLAR KOMİSYON ALIYORDU''

Mahkemede ilk savunmasını yapan Afganistanlı Beitollah Tatlıdil, cinayeti itiraf ederek, “Afganistan’dan kaçak olarak Türkiye’ye gelip 5,5 yıl önce Eskişehir’e taşındım. Kaçak olarak yaşadığım için aileme yasal yollardan para gönderemiyordum. Afganistan’dan tanıdığım Malik’e para verip aileme göndermesini sağlıyordum. Ancak benden örneğin 500 dolar üzerinden 300 dolar komisyon alıyordu. Malik beni telefonla aradı, ablamın evine gittik. Ablamı evden gönderdim. Yalnız kaldığımızda aldığı komisyon üzerinden tartışma çıktı.'' dedi.

''KORKTUM VE CESEDİ YOK ETMEYE KARAR VERDİM''

Malik Gülen’i öldürüp parçalara ayırdığını soğukkanlılıkla anlatan sanık, ''Bana saldırdı, ben de kendimi korudum. Evde bulduğum ve sonradan satır olduğunu anladığım cisimle kendimi korurken ona vurdum. Yaralandı ve bayıldı. Panikle ne yapacağımı şaşırdım, kablo ile boğdum. Sonra evin kömürlüğüne indirip cesedi gizledim. Kırşehir’de arkadaşımın yanına gidip 3 gün kaldım. Eskişehir’e döndüğümde cesedi kimse fark etmemişti. Malik’in ailesi terörist olduğu için beni öldüreceklerinden korktum ve cesedi yok etmeye karar verdim. Parçalara ayırıp bavullara koydum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, korkudan ve şaşkınlıktan cesedi de ortadan kaldıramadım.” dedi.

CEZASI MÜBBETTEN 18 YILA DÜŞTÜ

Tanık ifadelerinin ardından Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Afganistanlı Beitollah Tatlıdil’e önce müebbet hapis cezası verirken, bu cezaya ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayıp 18 yıla düşürdü.