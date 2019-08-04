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Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

Bursa'da yaşanan trafik kazasında, elektrik direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA | 04.08.2019 - 02:00..
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Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan karayolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

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