Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.
İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan karayolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.