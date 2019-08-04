1 Almanya'da Süper Kupa'yı Borussia Dortmund kazandı Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.

2 Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı Bursa'da yaşanan trafik kazasında, elektrik direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

3 Trump: Haberler kötü, çok ölü var ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta bir alışveriş merkezindeki silahlı saldıryla ilgili açıklama yaptı.

4 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu Hakkari'de 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çabası sonucunda silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

5 Sigaraya 3 lira zam sürüyor: Bakkallar rafları boşalttı Sigarada yapılan 3 liralık zamma Marlboro, Parliament, Lark gibi ürünleri çıkaran Philip Morris markası eklenirken, bazı esnaflar ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşaltıyor.

6 Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı Daha önce generallerinden biriyle evlenen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine generallerinden Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan etti.