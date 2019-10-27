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Parion'da bin 900 yıllık anıt mezar kitabesi

Çanakkale Parion Antik Kenti'nde, arkeologların araştırmaları sırasında bin 900 yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar kitabesi bulundu.

AA | 27.10.2019 - 13:35..
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kemer köyü yakınında yer alan Antik Çağ'ın önemli liman kentlerinden Parion'un 2 bin 700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle kazılara devam ediliyor.

Bakanlık tarafından yılın 12 ayına çıkarılarak İÇDAŞ AŞ'nin resmi sponsorluğunda yürütülen kazılarda önemli bir buluntuya daha ulaşıldı.

HEYECANLANDIRAN BULUNTU

Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerindeki yazıyı inceleyen arkeologlar, bunun bir anıt mezar kitabesi olduğunu belirledi. Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, bu dönem kendilerini heyecanlandıran bir buluntuya daha ulaştıklarını söyledi.

Parion'da bin 900 yıllık 'anıt mezar kitabesi' bulundu İZLE

"GREKLİ HALKIN VARLIĞINI GÖSTERİYOR"

Bu epigrafik eseri kazılarda değil, köyün girişindeki su kemeri civarında ters çevrilmiş şekilde bulduklarını belirten Keleş, "Yazıt üzerinde iki 'Grek' ismi var. Bir Romalı tarafından çocuğu ve ölen annesine adanmış bir mezar yazıtı. Muhtemelen bu bir anıt mezar yazıtı. Bunun üzerinde 'Diyogenes' ve 'Tykhe' adlı iki Grekli ismi var. Dolayısıyla bu bize, Parion'un Roma kolonisi olduktan sonra ve belki olduğu zamanda burada yaşayan bir Grekli halkın varlığını gösteriyor." dedi.

Parion'da bin 900 yıllık anıt mezar kitabesi

"SİZİ ÖNEMİYORUZ" JESTİ OLABİLİR

Prof. Dr. Keleş, yazıtın bölgede önceki yıllarda altyapı çalışmaları sırasında ele geçmiş olabileceğini dile getirdi. Parion'un bir lejyon kenti olduğunu ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Romalı bir vatandaşın oğlu 'Diyogenes' ve annesi 'Tykhe'ye adadığı şeklinde bir yazıt. Bir mezar anıtı. Muhtemelen Parion'un güney nekropolündeki bir anıt mezar üzerinde yer alıyordu ama yazıtı incelediğimizde buranın belki de koloni olduktan sonra bir Romalının, bir Grekliyle evlendiğini, dolayısıyla ilk koloni olduğu zamanlarda kentte var olan Grekli bir nüfusun da varlığını bize gösteriyor. Bunun yanında Parion'daki ilk Romalı kolonistlerin Grekli nüfus ile evlendiklerini anlıyoruz. Çocuğa Grek isminin verilmesi belki eşine olan saygıdan, belki de buradaki Grekli vatandaşları sahiplenme, onlara 'Sizi önemsiyoruz' anlamında bir jest olabilir."

Parion'da bin 900 yıllık anıt mezar kitabesi


Keleş, anıt mezar kitabesinin bin 900 yıl öncesine ait olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Parion'da bin 900 yıllık anıt mezar kitabesi

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