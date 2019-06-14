Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek

Dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından biri olan Paris Airshow, Türkiye için olduğu kadar dünya havacılığı için de önemli bir ev sahipliğine imza atacak.

Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş uçağı olacak olan Milli Muharip Uçak'ın ilk mock-up modeli, 17-23 tarihleri arasında Le Bourget Havalimanı'nda görücüye çıkacak.

MODEL SERGİLENECEK

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Paris Airshow'da Türkiye için tarihi bir gelişme yaşanacak. Fuarda, TUSAŞ'ın ana yüklenici olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen MMU Projesi'nin birebir modeli ilk defa Paris'te sergilenecek.

Türkiye, böylece, yeni nesil uçak kategorisinde önemli bir yeri bulunan 5'inci nesil muharip uçağını, ABD, Rusya, Çin'den sonra üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip olduğunu bir kez daha gösterecek. TUSAŞ'ın projede ana hedefleri doğrultusunda muharip uçak tasarımı, üretimi, sertifikasyonu çalışmalarıyla tüm yerli ve milli imkanlar devreye sokulacak.

YERLİ SİSTEMLER DE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

TUSAŞ, dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarı olan Uluslararası Paris Airshow'da ilk kez kamuoyunun karşısına çıkaracağı MMU modelinin yanında, diğer ürünleriyle de gövde gösterisi yapacak. Atak ve Gökbey helikopterleri, Anka insansız hava aracı ve Hürjet fuarda sergilenecek sistemler arasında bulunuyor. ATAK helikopteri, fuar boyunca uçuş gösterisi yapacak.