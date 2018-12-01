Paris eylemlerinin Duran Kadın'ı

Fransa'da "Sarı Yelekliler" başkent Paris'i yakıp yıkıyor. Eylemciler dizel fiyatları üzerinden Macron'u protesto ederken, Champ-Elysee meydanı savaş alanına döndü.

Polislerin müdahalelerine rağmen alandan ayrılmayan göstericiler arasından biri, "Sarı Yelekliler"in sembolü oldu.

DURAN KADIN

Gezi'de, Duran Adam ve Kırmızılı Kadın adı altında provakasyonları pohpohlayan, arka çıkan Fransızların başına Duran Kadın geldi.

Göstericilerden biri Champ-Elysee meydanında polisleri ve hükümeti protesto ederken, alandan ayrılmayı reddeden kadın, panzerin önüne oturdu. Duran Kadın lakabı takılan gösterici eylemlerin yeni sembolü oldu.

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PANZER ÜZERİNE SU SIKTI

Panzer karşısında oturan kadın aracın yolunu kesti, alana girmesine izin vermedi. Polisler buna karşılık anonsla yolu açmasını isteyerek, aksi taktirde su sıkılacağının uyarısını yaptı. Uyarıyı dinlemeyen kadının üzerine panzer tazyikli su sıktı.

Kadını yerden kaldırmaya çevredekiler yardıma gelirken, kadının yüzünde kan izlerinin olduğu görüldü.

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