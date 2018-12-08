1 Paris'te göstericileri kutsayan papaz Paris'i savaş alanına çeviren göstericiler, papazlar tarafından kutsandı.

2 İstanbul Resimleri Müzesi açıldı İstanbul Resimleri Müzesi, bir şehirde yalnızca o şehrin resimlerinden oluşan bir müze olma özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor.

3 Paris savaş alanına döndü Sarı Yelekliler'in eylemlerine polisin müdahalesi oldukça sert oldu. 500'den fazla gösterici gözaltına alınırken, 272 kişi tutuklandı.

4 Çingene Kızı'nın 12 parçası ziyarete açıldı Çingene Kızı mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle görücüye çıktı.

5 İl teşkilatı tarafından görevden alınan CHP'liler tepkili Trabzon'un Yomra İlçesi CHP İlçe Teşkilatı, CHP İl Başkanlığı tarafından yönetimden düşürülmelerine tepki olarak parti binasında eylem başlattı.

6 Android telefonlarda şarj ömrünüzü artıracak 10 ipucu Gelişen teknoloji sayesinde akıllı telefonların özellikleri de artıyor. Bu özellikler haliyle daha fazla şarj tüketilmesine neden oluyor. İşte şarj ömrünüzü artırmanın yolları.