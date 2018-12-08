Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis, "Sarı Yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.
Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "Sarı Yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.
POLİS GAZA BOĞDU
Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Paris savaş alanına döndü VİDEO
272 KİŞİ TUTUKLANDI
Gösterilerde 500'den fazla kişi gözaltına alınırken 272 kişinin tutuklandığı bildirildi.