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Paris savaş alanına döndü

Sarı Yelekliler'in eylemlerine polisin müdahalesi oldukça sert oldu. 500'den fazla gösterici gözaltına alınırken, 272 kişi tutuklandı.

AA | 08.12.2018 - 13:45..
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Paris savaş alanına döndü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis, "Sarı Yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "Sarı Yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.

POLİS GAZA BOĞDU

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Paris savaş alanına döndü VİDEO

272 KİŞİ TUTUKLANDI

Gösterilerde 500'den fazla kişi gözaltına alınırken 272 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Paris savaş alanına döndü

Paris savaş alanına döndü

Paris savaş alanına döndü

Paris savaş alanına döndü

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