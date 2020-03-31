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Paris Sendromu nedir

Paris'e gelmeden önce şehirle ilgili büyük beklentileri olan kişilerin, şehri gördükten sonra yaşadıkları hayal kırıklığıdır.

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Paris Sendromu nedir

Hepimizin hayatımızda mutlaka görmek isteyeceğimiz yerler vardır. Mesela aşk şehri Paris...

Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkıp, Paris'i ayaklarımızın altına almak güzel bir duygu olsa gerek. Seyehat hazırlığınızı yaptınız ve artık bu büyülü güzel şehre gitmek için sabırsızlanıyorsunuz.

Daha Paris hakkında bilgiler toplamış ve gitmeden önce detaylı bir araştırma yapmışız. Gözümüzde her zaman büyük ve güzel olan Paris'e gittiniz hayallerinizdeki Paris ile karşılaştığınız Paris'i gördükten sonra yaşadığınız hayal kırıklığı Paris Sendromu'dur.

O zaman Paris Sendromu'na hoşgeldiniz...

KÜLTÜR ÇOKU

Peki nedir bu hastalık ve nasıl ortaya çıkıyor? Hastalığı en kaba tabiriyle kültür şokunun şiddetli bir biçimi olarak tanımlayabiliriz. Özellikle Paris'e gelmeden önce şehirle ilgili büyük beklentileri olanlar, şehrin gerçek yüzüyle karşılaşınca depresyona giriyor.

Paris Sendromu nedir

YAŞANAN HAYAL KIRIKLIĞI

Japon medyasının Paris'i ideal bir şehir olarak pazarlamasının da etkisi olduğu düşünülüyor. Oysa gerçeğin hiç de öyle olmadığını gördüklerinde büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Özellikle dil konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle bir taksi şoförü veya garsondan azar işittiklerinde şok geçirebiliyorlar.

KABUSA DÖNÜŞEN SEYEHAT

Toplum içinde resmi, sakin ve ciddi bir yapıya sahip olan Japonların, daha rahat, öfkesini çabuk belli eden ve ruh hali hızlı değişen Fransızların kültürüne ayak uydurması büyük zorluk yaratıyor ve rüya şehir tam bir kabusa dönüyor.

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