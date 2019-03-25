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Paris taksileri hidrojen yakıtlı olacak

Dünyanın en önemli otomobil şirketlerinden biri olan Toyota, Fransa sokaklarında hidrojen yakıtlı otomobil projesini 2020'ye kadar hayata geçirecek.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 12:36..
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Toyota’nın “0” emisyon hedefinin en önemli unsurlarından biri olan hidrojen yakıt hücreli araçların, kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Toyota tarafından geliştirilip 2014 yılından itibaren yollara çıkan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai, şimdi de Paris caddelerinde taksi olarak hizmet vermeye başlayacak.

DÜNYANIN İLK '0' EMİSYONLU TAKSİ FİLOSU

Toyota, bu amaçla Mirai’lerden oluşan dünyanın ilk “0” emisyonlu taksi filosuna sahip olan Hype’deki Mirai sayısını 2020 yılı sonunda 600’e çıkaracak. Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçların kullanım alanının genişlemesi için Air Liquide, Idex ve Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) ile bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, hidrojenin dağıtılması ve mobilite bağlantılı uygulamaların geliştirilmesini kapsıyor.

Paris taksileri hidrojen yakıtlı olacak

Anlaşmaya imza koyan her şirket, kendi uzmanlık alanlarında çalışmalar yürütecek. Hava kalitesinin artması ve temiz mobilite sağlamasının yanı sıra hidrojen teknolojisine sahip araçların, herkes için uygun bir çözüm olması yolunda önemli adımlar katedildi.

2024 HEDEFİNE DOĞRU

Bu iş birliği ile 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda, sıfır emisyonlu taksiler ve diğer kiralık ulaşım araçları hedefine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Yalnızca su salımı yapan Mirai’lerden oluşan Paris’teki taksi filosu, geniş şarj istasyonu ağı ile desteklenecek.

Paris taksileri hidrojen yakıtlı olacak

SATIŞLARI 2020'DE 30 BİNE ULAŞACAK

Otomotiv endüstrisinde son 10 yılda, 100 çığır açan otomotiv inovasyonu değerlendirilmesinde ilk sırayı alan hidrojen yakıt hücresi ile ilgili çalışmalarına hız veren Toyota, 2020’de yıllık 30 bin adetlik satışa ulaşmayı hedefliyor.

Bunun yanında dolum istasyonlarının da sayısı her geçen gün artırıyor. 2020’de Almanya’da 100, Kore’de 160, İngiltere’de 65 yakıt hücresi dolum istasyonu kurulması planlanıyor.

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