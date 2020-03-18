Fransa’da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmiş, son verilere göre ülkede 7 bin 730 koronavirüsü vakası bulunurken, 175 kişi de hayatını kaybetmişti.

Başkent Paris’te ise halk, dün akşam saatlerinde, korona salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi.

ISLIK VE ALKIŞ EŞLİĞİNDE TEŞEKKÜR

Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.

Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür