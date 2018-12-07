Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

1,519 kez izlendi

Kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

10,764 kez izlendi

1,767 kez izlendi

1,346 kez izlendi

1,314 kez izlendi

1,318 kez izlendi

Teyzenin balerin ile imtihanı

1,317 kez izlendi

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Bakan Kasapoğlu: 2019'u Gönüllülük Yılı kabul ediyoruz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak kabul ettiklerini açıkladı.

3 Sevim Dağdelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden memnun Almanya'da terör örgütü PKK için güzellemeler yapan Sevim Dağdelen, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret etmesi üzerine gelen eleştirileri reddetti.

4 Tefecilikten yakalanan CHP’li başkan adliyeye sevk edildi Adana Kozan'da, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 25 kişi adliyeye gönderildi.

5 Sinemalarda bu hafta Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli olmak üzere 6 yeni film girdi. Herkese iyi seyirler. :)

6 Vegan beslenmede bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir Bağışıklık sisteminizi vegan beslenme tarzıyla güçlendirmenin yolları.