Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Fransa'da günlerce süren eylemlerde, Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri yağmalandı, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollardaki ATM'ler yakıldı, parçalandı.
Paris'te eylemcilerin yağma yaptığı anlar ViDEO
YENİDEN YAKILIP YIKILMASIN DİYE ÖNLEM ALDILAR
8 Aralık'ta da yapılması plananlanan "Sarı Yelekliler" protestosu öncesi başkent Paris'te, önceki gösterilerde camları zarar gören bazı banka şubelerinde önlem alındığı görüldü.
Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı VİDEO