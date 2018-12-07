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Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Birçok ATM'nin parçalanması ve mağazaların yağmalanmasının ardından, yarın, yeniden toplanacak olan eylemciler için önlemler alındı. ATM'ler tahtalarla kapatıldı.

AA | 07.12.2018 - 10:58..
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Fransa'da günlerce süren eylemlerde, Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri yağmalandı, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollardaki ATM'ler yakıldı, parçalandı.

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Paris'te eylemcilerin yağma yaptığı anlar ViDEO

YENİDEN YAKILIP YIKILMASIN DİYE ÖNLEM ALDILAR

8 Aralık'ta da yapılması plananlanan "Sarı Yelekliler" protestosu öncesi başkent Paris'te, önceki gösterilerde camları zarar gören bazı banka şubelerinde önlem alındığı görüldü.

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı VİDEO

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

Paris'te ATM'lerde yağma ve saldırı önlemleri alındı

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