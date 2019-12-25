taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9386
Euro
6.5896
Altın
1499.59
Borsa
113213.89
Gram Altın
286.45
Bitcoin
43274.33

Paris'te balerinler de eyleme başladı

Cumhurbaşkanı Macron'a karşı başlatılan eylemlere, opera ve bale sanatçıları da destek veriyor.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 11:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Paris'te balerinler de eyleme başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hazırladığı emeklilik reformunun ardından ülkede, geniş çapta protestolar ve grevler başladı.

Başta Paris olmak üzere birçok şehirde, sokaklar savaş alanına çevrildi.

KUĞU GÖLÜ GÖSTERİSİ

Grevler nedeniyle ulaşım hatlarında sıkıntılar yaşanmaya başladı.

Grev kararı alarak eyleme giden son grup ise opera ve bale sanatçıları oldu.

Kıyafetlerini giyerek Opera Garnier önünde toplanan balerinler, Kuğu Gölü gösterisi yaptı.

Paris'te balerinler de eyleme başladı ViDEO

Paris'te balerinler de eyleme başladı

Paris'te balerinler de eyleme başladı

Canlı yayında havlayan eylemci VİDEO

Paris'te balerinler de eyleme başladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

168
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

26
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

57
Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

35
Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

128
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

92
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir