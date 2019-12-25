Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hazırladığı emeklilik reformunun ardından ülkede, geniş çapta protestolar ve grevler başladı.

Başta Paris olmak üzere birçok şehirde, sokaklar savaş alanına çevrildi.

KUĞU GÖLÜ GÖSTERİSİ

Grevler nedeniyle ulaşım hatlarında sıkıntılar yaşanmaya başladı.

Grev kararı alarak eyleme giden son grup ise opera ve bale sanatçıları oldu.

Kıyafetlerini giyerek Opera Garnier önünde toplanan balerinler, Kuğu Gölü gösterisi yaptı.

Paris'te balerinler de eyleme başladı ViDEO

Canlı yayında havlayan eylemci VİDEO