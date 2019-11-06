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Paris'te düzensiz göçmenler tahliye edilecek

Alınan yeni kararla Paris'te düzensiz göçmenlerin kampı tahliye edilecek ve üç yeni gözaltı merkezi kurulacak.

AA | 06.11.2019 - 17:54..
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Fransız hükümeti, 2019 yılının sonuna kadar Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampları tahliye etmeye hazırlanıyor. Tahliye kararı alan hükümet, göçmenleri bölgeden uzaklaştıracak.

Paris'te düzensiz göçmenler tahliye edilecek

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Konuyla ilgili ilk açıklama Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den geldi. Castaner, Başbakan Edouard Philippe başkanlığında hükümetin göçmen politikasına ilişkin düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçti.

Yaptığı basın toplantısında, Paris'in doğusundaki düzensiz göçmenlerin barındığı kampların yıl sonuna kadar tahliye edileceğini belirten Castaner, ülkede düzensiz göçmenlere yönelik üç yeni gözaltı merkezi kurulacağını söyledi.

Paris'te düzensiz göçmenler tahliye edilecek

OTURUM KARTINDA İNDİRİM

Castaner, ülkedeki yabancıların Fransız vatandaşı olmak için gerekli olan Fransızca dil seviyesinin yükseltileceğini de dile getirdi.

Düzensiz göçle mücadele edeceklerine dikkati çeken Castaner, ülkedeki yabancılara verilen oturum kartı için ödenen ücrette indirim yapılacağını kaydetti.

ELEŞTİRİ ALIYORLAR

Fransa yönetimi, kötü muamelenin yanı sıra derme çatma kamplardan tahliye edilen düzensiz göçmenlerin geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi ve buralardan da kısa süre sonra çıkarılması konusunda eleştiriliyor.

Paris'te düzensiz göçmenler tahliye edilecek

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