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Paris'te eylem günü

Katılımın bu hafta artmasıyla Fransız polisiyle göstericiler arasında yine şiddetli çatışmalar yaşandı.

İHA | 21.09.2019 - 18:57..
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Paris'te eylem günü

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yelekliler eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi.

YOĞUN EYLEM GÜNÜ

Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris’te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor.

Paris'te eylem günü VİDEO

48 GÖZALTI

Güncel verilere göre öğle saatinde 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi.

Paris'te eylem günü

Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.

Paris'te eylem günü

Öte yandan şiddetli eylemci grubu olan “Ultra Sarılar” veya “Black Block” olarak adlandırılan saldırgan eylemci grubunun öğleden sonra yüzlerini kapatarak gösterilere katıldığı ve eylemlerin şiddetini arttırdığı öğrenildi.

Paris'te eylem günü

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