Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

Paris'te 17 Kasım'dan beri devam eden protestolarda eylemcilerle çatışan güvenlik güçlerine destek amaçlı panzerler getirildi.
PANZERLERLE BARİKATLARI YIKACAKLAR
Basına tanıtımı yapılan 40 yaşındaki 12 adet panzerin öncelikli görevi göstericilerin caddelere kuracağı barikatleri yıkmak.
Bu panzerler daha önce çoğunlukla Fransa'nın okyanus ötesindeki sömürü topraklarında kullanılıyordu.
Fransa polisi basına panzer tanıtımı yaptı VİDEO
ORDU SOKAKTA
Bugün sokaklara dökülecek yüz binlerce Fransız için hükümet, orduyu devreye soktu.
Polis şiddetinin son noktaya geldiği ülkede, şiddet olaylarının daha fazla artmasından endişe ediliyor. Hükümet, önlem olarak Fransa sokaklarını askeri araçlarla doldurdu.