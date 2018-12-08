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Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

Fransa'nın eylemcileri durdurmak için yeni bir planı var: 40 yıl önce sömürge olarak kullandığı bölgelerde bulundurduğu jandarma panzerlerini şimdi de eylemciler üzerinde kullanacak.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 09:34..
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Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

Paris'te 17 Kasım'dan beri devam eden protestolarda eylemcilerle çatışan güvenlik güçlerine destek amaçlı panzerler getirildi.

Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

PANZERLERLE BARİKATLARI YIKACAKLAR

Basına tanıtımı yapılan 40 yaşındaki 12 adet panzerin öncelikli görevi göstericilerin caddelere kuracağı barikatleri yıkmak.

Bu panzerler daha önce çoğunlukla Fransa'nın okyanus ötesindeki sömürü topraklarında kullanılıyordu.

Fransa polisi basına panzer tanıtımı yaptı VİDEO

Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

ORDU SOKAKTA

Bugün sokaklara dökülecek yüz binlerce Fransız için hükümet, orduyu devreye soktu.

Polis şiddetinin son noktaya geldiği ülkede, şiddet olaylarının daha fazla artmasından endişe ediliyor. Hükümet, önlem olarak Fransa sokaklarını askeri araçlarla doldurdu.

Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

Paris'te eylemcileri durdurmak için panzer getirdiler

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