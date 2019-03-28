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Paris'te gösteri yasağı

Sarı yeleklilerin Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı gösteriyi yasakladığını bildirdi.

AA | 28.03.2019 - 05:59..
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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner,, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin Cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı eylemde yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini savunarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'a bu gösteriyi yasaklama talimatı verdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Mart'taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.
Hükümet, sarı yeleklilerin geçen hafta Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı.

Paris'te gösteri yasağı

SON GÖSTERİLERDE 42 KİŞİ YARALANMIŞTI

Sarı yelekliler, 16 Mart'ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti.

Paris'te gösteri yasağı

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

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