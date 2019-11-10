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Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen islamofobiye karşı yürüyüş etkinliğine binlerce insan katıldı.

AA | 10.11.2019 - 20:02..
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Paris'te düzenlenen yürüyüşe, politikacılardan sanatçılara on binlerce insanın katıldı.

Farklı görüşlerden, farklı siyasi partilerden binlerce kişi, Paris'teki Gard du Nord'da toplandı.

''SORUN ÇIKARAN MÜSLÜMANLAR DEĞİL''

Ellerindeki dövizlerle ve pankartlarla yürüyüşe geçen kalabalık, yürüyüş esnasında "Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslamofobikler", "İslamofobi'ye hayır" gibi sloganlar attı. Yürüyüş, Fransa'da son zamanlarda yaşanan Bayonne cami saldırısı ve başörtüsü tartışmalarının ardından düzenlendi.

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

Paris'te islamofobiye karşı yürüyüşe on binler katıldı

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