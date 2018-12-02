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Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

Fransa'da iki haftadır "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte mağaza ve ATM'leri yağmaladı.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 12:34..
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Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

Başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri yağmalandı, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollardaki ATM'ler yakıldı.

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

Dünyaca ünlü Dior mağazası da eylemler nedeniyle yaklaşık 1 milyon euroluk zarar açıkladı.

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı VİDEO

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı

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