Başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri yağmalandı, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollardaki ATM'ler yakıldı.

Dünyaca ünlü Dior mağazası da eylemler nedeniyle yaklaşık 1 milyon euroluk zarar açıkladı.

Paris'te mağaza ve ATM'ler yağmalandı VİDEO

