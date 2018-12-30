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Paris'te polis dayağı

Sarı yeleklilerin eylemleri durma noktasına geldi ancak polis şiddeti devam ediyor. Polisler sokağa çıkan göstericilere dayak attı.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 10:03..
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Paris'te polis dayağı

Fransa 2018'e Sarı Yelekliler ile polis şiddeti damgasını vurdu. Haftalardır devam eden gösteriler bitme noktasına gelmiş olsa da polislerin göstericilere yönelik şiddeti dinmiyor.

Paris'te polis dayağı

Eyfel Kulesi'nde Sarı Yelekliler'e polis dayağı ViDEO

POLİSLERDEN MEYDAN DAYAĞI

Eylemlerin neredeyse bitme noktasına geldiği Paris'te Trocadéro olarak bilinen Eyfel'in bulunduğu meydanda bir grup gösterici toplanarak eylem gerçekleştirdi. Bu sırada polisler önüne meydana gelerek göstericilere müdahale etti.

Polisler önüne çıkan göstericilere coplayarak dayak attı.

Paris'te polis dayağı

DAYAK POZLARI

Dünya'da en çok fotoğraf çekilen turistik yerlerden biri olan Trocadéro'da, aşk pozlarının yerini polislerin meydan dayağı pozu aldı.

Paris'te polis dayağı

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