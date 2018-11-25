Paris'te savaş; AVM'ler yağmalanıyor, olaylar büyüdü

Bir uyarı da biz yapalım; Fransa'ya turistik gezi yapmak gibi bir niyetiniz varsa bu niyetinizi gözden geçirin zira Paris'te bildiğiniz bir savaş yaşanıyor.

HÜKÜMET PROTESTOLARINA POLİS ŞİDDET KULLANARAK CEVAP VERDİ

Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Paris'te düzenlenen gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesi gösterileri hükümet protestosundan çıkararak 'devlet terörüne karşı birlik' yürüyüşlerine çevirdi.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü ViDEO

EYFEL KAPATILDI, SAHNE SARI YELEKLİLERİN

Şu sıralar Macron'a muhalif en büyük kitle olan ve 'Sarı Yelekliler' olarak anılan gruplar, kapatılan Eyfel Kulesi önünde sık sık Fransız milli marşını okuyor "Macron istifa, hırsız Macron" sloganları atıyor.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Dünyaca ünlü Champs-Elysees'de turistik fotoğraflar çeken çiftler yerine yol ortasında yakılan lastikler, demir çubuklar, polis copları ve yaralı göstericiler görmek artık daha olası. Öyle ki Eyfel Kulesi, caddeleri ateşe veren göstericiler nedeniyle turist ziyaretlerine kapatıldı.

Geçtiğimiz cumartesi başlayan protestoların ülke geneline yayılması bekleniyor. Çevre şehirden gelen göstericiler Sarı Yelekliler'le birlik oluyor, barikatlar kuruluyor, ateşler yakılıyor ve Fransa'da tarihin görüp görebileceği en büyük protestolarından biri organize ediliyor.

GEZİ OLAYLARINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'de Gezi olayları da bir ağaç protestosuyla başlamış, sonra Fransa'nın da içinde yer aldığı AB ülkelerince destek görerek 'hükümeti devirme' organizasyonuna bürünmüştü.

Fransa, deyim yerindeyse kendi kazdığı kuyuya düşmek gibi bir görüntüyle karşı karşıya kalıyor.

Göstericiler dünya genelinde kitlesel destek arayışlarına girerek "Duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın" gibi eylemlerin propagandasını üstlenecek figürleri aramaya başladı bile.