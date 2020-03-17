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Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu

Fransa'da halk, koronavirüs endişesi nedeniyle marketlere koştu. Market önlerinde uzun kuyruk oluştu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 17:57..
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Koronavirüs salgınının yaşandığı Fransa'nın başkenti Paris'te halk, gıda ve temizlik ürünleri alabilmek için marketlere akın etti.

Bir market önünde kayda geçen görüntülerde Fransız halkının, uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

MARKET ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Halk, alışveriş arabalarıyla markete girebilmek için uzun süre bekledi.

Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu VİDEO

Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu

FRANSA'DA KORONA SESSİZLİĞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından, tren garlarında yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. Caddeler, yollar ve Eyfel Kulesi çevresi de boş kaldı.

Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu

Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu

Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu

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