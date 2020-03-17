Koronavirüs salgınının yaşandığı Fransa'nın başkenti Paris'te halk, gıda ve temizlik ürünleri alabilmek için marketlere akın etti.
Bir market önünde kayda geçen görüntülerde Fransız halkının, uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.
MARKET ÖNÜNDE UZUN KUYRUK
Halk, alışveriş arabalarıyla markete girebilmek için uzun süre bekledi.
Paris'te sonu gelmeyen market kuyruğu VİDEO
FRANSA'DA KORONA SESSİZLİĞİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı.
Bu kararın ardından, tren garlarında yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. Caddeler, yollar ve Eyfel Kulesi çevresi de boş kaldı.