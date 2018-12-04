Paris'te Ulusal Meclisin önünde ambulans yakıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ulusal Meclis'in önünde bir ambulans, ambulans çalışanları tarafından protesto amacıyla yakıldı.

AMBULANS ATEŞE VERİLDİ

Dün sabah erken saatlerden itibaren çalışma şartlarını protesto eden ambulans çalışanları, Paris'teki Ulusal Meclis'in önünde bir ambulansı ateşe verdi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunan ambulans çalışanları, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ile görüşmek istediklerini belirtti. Protestocular akşam saatlerinde kentin ünlü Champs-Elysees Caddesi'nde de eylem düzenledi.

"MACRON İSTİFA"

Ambulans çalışanları dün sabah Ulusal Meclis yakınında toplanmıştı. Gösterilerin trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe vermişti. "Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atılmıştı.

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri almıştı.