taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2132
Euro
5.9002
Altın
1222.41
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.942

Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek

Fransa genelinde "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümeti protesto etmek için sokaklara dökülüyor.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek

mehter

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

MEHTERLİ DESTEK

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı Yeleklileri" destekliyor.

Her geçen gün eylemcilere destek artarken, Fransa'da yaşayan bir grup Türk de protesto gösterisine katıldı. Eylemcilerin arasında bir kamyon ile giden Türkler, Mehter Marşı çalarak destek verdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

PKK'lı teröristler Paris sokaklarında

130
Sebahat Tuncel açlık grevinde

Sebahat Tuncel açlık grevinde

245
Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

47
Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

Macron: Suçlular bulunup cezalandırılacak

116
CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

CHP'li Aytuğ Atıcı Fransa'daki eyleme katıldı

117
Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

36
Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir