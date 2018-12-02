Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

MEHTERLİ DESTEK

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı Yeleklileri" destekliyor.

Her geçen gün eylemcilere destek artarken, Fransa'da yaşayan bir grup Türk de protesto gösterisine katıldı. Eylemcilerin arasında bir kamyon ile giden Türkler, Mehter Marşı çalarak destek verdi.

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Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Paris'teki eylemcilere Mehter Marşı ile destek VİDEO